الإسماعيلي : ننتظر تقريرًا طبيًا بتحسن حالة إيهاب جلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي ان هناك تحسن في حالة ايهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي.

أضاف مدرب الإسماعيلي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الوضع في تحسن وان شاء الله خلال ٤٨ ساعة يخرج تقرير بتحسن حالة إيهاب جلال.

وأوضح : نتمنى عودة إيهاب جلال قريبا وتعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وقال : هناك حرص شديد من الفريق الطبي بشأن التصريحات الخاصة بايهاب جلال لتجنب خروج أي تصريحات متضاربة.

وأضاف ان الامور مطمئنة الي حد كبير بالنسبة للكابتن إيهاب جلال وان شاء الله سيكون هناك تحسن مؤكدا انه يحتاج دعوات الجميع.