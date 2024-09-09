الامارات | دراج المنتخب محمد المطيوعي يفوز بالقميص الأبيض في طواف صلالة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج المنتحب الوطني محمد المطيوعي، بالقميص الأبيض في المرحلة الأولى من طواف صلالة التي أقيمت، أمس، لمسافة 131.2 كيلومتراً في منطقة سدح - حصن مرباط في عُمان، فيما تنطلق المرحلة الثانية من الطواف صباح اليوم وتبدأ من شاطئ الدهاريز حتى وادي دربات، لمسافة 120.4 كيلومتراً، على أن يختتم الطواف بعد غد. ويشارك في الطواف خلال هذا العام 90 دراجاً من 15 فريقاً مختلفاً، فيما يمثّل المنتخب الوطني خمسة دراجين هم: أحمد المنصوري ومحمد المطيوعي وعبدالله الحمادي ومحمد محراب وسعيد حبش.

من جانبه، أشاد مدرب المنتخب الوطني بدر ثاني، بما قدمه درّاجو المنتخب في المرحلة الأولى من الطواف، ما نتج عنه فوز محمد المطيوعي بالقميص الأبيض المخصص لفئة تحت 23 سنة، مشيراً إلى قوة السباق، خصوصاً أن الطواف يضم أكثر من ستة فرق محترفة، إضافة إلى المنتخبات الموجودة.

وشهدت عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات المهندسة خلود الظاهري، تتويج دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي.