الامارات | انتخاب نورة الجسمي عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الانتخابية 2024-2028 خلال الانتخابات التي أجريت أمس، ضمن أعمال الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة الهندية نيودلهي. وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها ممثل أو ممثلة لدولة الإمارات بهذه العضوية عبر الانتخاب. ونالت الجسمي 43 صوتاً وهو العدد الكامل للدول المشاركة في عملية التصويت. وأعربت الجسمي عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يعكس الثقة الكبيرة بالكوادر الإماراتية، ويعد حافزاً كبيراً على العطاء والتميز خلال الفترة المقبلة. وقالت: «طموحنا كبير في رفع اسم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الدولية، ومن خلال هذا المنصب ستكون هناك فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من الإنجازات».