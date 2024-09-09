الامارات | شرودر: إصرار اللاعبين على الفوز أمام العروبة أسعدني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزاً صعباً على العروبة، أول من أمس، في إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بنتيجة 2-1، بعد أن كان متأخراً بهدف على أرضه ووسط جمهوره في استاد آل مكتوم، ليحرز هدفين ويصعد إلى الدور ربع النهائي وسط فرحة من جمهور النصر الذي كان قريباً من وداع أول بطولة في الموسم الجاري، قبل أن يتمكن الهداف التاريخي علي مبخوت من إنقاذ فريقه بهدف التعادل في الدقيقة 54، فيما أضاف غلوبر ليما الهدف الثاني (90+7)، وتقديراً للمستوى الطيب الذي قدمه خلال اللقاء، تم اختيار مبخوت ليكون أفضل لاعب في المباراة من قبل رابطة دوري المحترفين.

وكان النصر قد واجه العروبة في مباراتين الأولى بذهاب الدور الأول في بطولة كأس الرابطة، وتعادلا من دون أهداف في الفجيرة، قبل أن يفوز النصر في أول مباراة بالدوري على العروبة 5-1 في استاد آل مكتوم.

من جانبه، أكد مدرب النصر الهولندي ألفريد شرودر، سعادته بالفوز الذي تحقق على العروبة.

وقال شرودر، في تصريحات صحافية بعد المباراة: «مباراة غاية في القوة، ولم تكن مثل المباراة التي جمعتنا مع العروبة في بطولة الدوري، المنافس قدم مباراة كبيرة وضغط في الشوط الأول، لكننا نجحنا في العودة خلال الشوط الثاني وسجلنا هدفين. أنا سعيد بالفوز والصعود إلى الدور الثاني».

وأضاف: «الجزء الأهم هو الإصرار الذي ظهر به اللاعبون في الشوط الثاني ورغبتهم في التسجيل والفوز، ويجب أن نستثمر هذا الفوز في المباريات المقبلة خصوصاً مع وجود لاعبين مميزين وجاهزين للتواجد في الملعب، ويجب توجيه الشكر للاعبين على ما قدموه».