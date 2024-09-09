الامارات | بني ياس ينتظر الوصل.. والجزيرة يُلاقي العين في ربع نهائي كأس المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون بني ياس على موعد مع الوصل في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعد أن جدد فوزه على مستضيفه دبا الحصن، بثلاثة أهداف دون رد، أمس، في إياب الدور التمهيدي على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وحسم «السماوي» تأهله إلى الدور الثاني بسهولة، بعد أن كان قد فاز ذهاباً 4-2.

وتمكن المالي يوسف نياكاتي من تسجيل الهدف الأول بعد كرة عرضية استقبلها من زميله تشيبانغو، وهو على مسافة قريبة من المرمى، ليضعها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 36.

واستطاع خلف الحوسني أن يُعزز تقدّم بني ياس بإضافة الهدف الثاني، بعد كرة ثابتة ارتقى لها قبل الدفاع، وأودعها برأسه على يمين الحارس سهيل عبدالله (47).

واختتم الصربي، لازار ماركوفيتش، أهداف الفريق الضيف، بعد مجهود فردي مميز أنهاه بمراوغة الحارس، قبل أن يضع الكرة في الشباك (90+3).

واستفاد بني ياس من النقص العددي الذي حل بفريق دبا الحصن في وقت مبكر من عمر المباراة، وتحديداً عند الدقيقة الـ10، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجه المونتينيغري، نيسكا فويانوفيتش، بعد تدخل عنيف مع حارس السماوي فهد الظنحاني، ليسيطر على مجريات المباراة بصورة واضحة.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في التوقيت نفسه على استاد خالد بن محمد، حسم الجزيرة تأهله للدور الثاني من كأس المحترفين ليواجه العين في تلك المرحلة من المسابقة، رغم خسارته من مستضيفه البطائح 1-2، لكنه استفاد من فوزه في مباراة الذهاب 3-1.

وتقدم الجزيرة أولاً من ركلة جزاء، إثر تعرض أمون ميراز للعرقلة من قائد البطائح محمد أحمد، وصدقت عليها تقنية الفيديو لينبري لها ميراز وينفذها بنجاح داخل الشباك (45+4).

وتمكن المهاجم الكاميروني أناتولي بيرترند في وقت متأخر من عمر المباراة من إدراك التعادل للبطائح بعد كرة مرسلة من عزيز جانييف، وضعها برأسه في المرمى (84). وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نجح البرازيلي أنتونيو فيالهو، في منح البطائح التقدم، بإضافة الهدف الثاني من ضربة ركنية مباشرة (90+8)، لكن الهدف لم يكن كافياً للتأهل.

• الجزيرة خسر من مستضيفه البطائح 2-1، لكنه استفاد من فوزه في مباراة الذهاب 1-3.