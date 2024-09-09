اتحاد الكرة يعلن.. روجيرو ميكالي مدربًا لمنتخب 2005 لمدة 4 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن الاتفاق بشكل رسمي مع البرازيلي روجيرو ميكالي على تدريب منتخب 2005 في الفترة المقبلة.

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وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اتفقنا مع ميكالي على تدريب منتخب 2005 لمدة 4 سنوات".

وتابع "جمال علام رئيس المجلس ونائبه خالد الدرندلي عقدا جلسة معه وسيتولى تدريب المنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف "ننتظر فقط موافقة وزير الشباب والرياضة على القرار، ميكالي سيستمر مع عدد من المدربين في الجهاز المعاون وسيتم وضع شرط جزائي قيمته 3 أشهر".

واختتم عامر حسين تصريحاته "بالنسبة لوائل رياض شيتوس، سيتولى تدريب منتخب سيتم استحداثه مواليد 2010".