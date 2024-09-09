عامر حسين يكشف كواليس أزمة التحكيم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات ، علي أنه لم يحدث تدخلات من الأندية أو الرابطة لتعيين حكام في المباريات مثلما قال البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «يعني إيه الأندية أو الرابطة تعيّن حكم!، كلام غير منطقي تمامًا، ولو حصل إحنا جبناه ليه، كلامه كان صعب تمامًا، ولو حصل ماينفعش يقعد في منصبه يوم».

وأشار حسين إلى أن بيريرا لم يوضح بالأسماء أو البراهين تفاصيل ادعاءاته، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان يوافق على جميع معسكرات الحكام خلال فترة بيريرا.

وتابع حسين: "ما قاله بيريرا كان عامًا وغير محدد، ويفترض أن يخرج بتفاصيل وأدلة إذا كان لديه ما يدعمه."

واضاف" الإتجاه داخل اتحاد الكرة لتعيين رئيس لجنة حكام أجنبي لخلافة بيريرا، وبالفعل، بدأت محاولات مع بعض الاتحادات لاختيار البديل القادم.