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عيد عبد الملك : جميع الأندية اتفقت على بقاء نظام الدوري الحالي وعدم تغييره

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ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق على إمكانية تغيير النظام الحالي لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "جميع أندية اتفقت على إبقاء نظام الدوري كما هو ولا يوجد اي تغيير، والموضوع سهل جدا ولابد من تقليل التأجيلات في الموسم المقبل وجميع الأندية المشاركة في إفريقيا تسافر بطائرات خاصة".

وتابع: "يجب وضع جدول منضبط تمامًا وأن يسير النظام على الجميع، في الموسم المقبل، ولقد عاصرنا عدة فترات كان يتم تأجيل المباريات بالتليفون".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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