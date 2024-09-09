عيد عبد الملك : جميع الأندية اتفقت على بقاء نظام الدوري الحالي وعدم تغييره

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق على إمكانية تغيير النظام الحالي لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "جميع أندية الدوري المصري اتفقت على إبقاء نظام الدوري كما هو ولا يوجد اي تغيير، والموضوع سهل جدا ولابد من تقليل التأجيلات في الموسم المقبل وجميع الأندية المشاركة في إفريقيا تسافر بطائرات خاصة".

وتابع: "يجب وضع جدول منضبط تمامًا وأن يسير النظام على الجميع، في الموسم المقبل، ولقد عاصرنا عدة فترات كان يتم تأجيل المباريات بالتليفون".