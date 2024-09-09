رئيس اللجنة البارالمبية : فخورون بما تحقق بالمحفل العالمي والمكافآت متساوية مع أبطال الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن مشاركة البعثة المصرية ودوافعها بالمحفل العالمي.



وقال خلال تصريحاته :

- فخور بالبعثة المصرية الكل أدى دوره وكان هناك حماس وفخور بتواجدي معهم.

- تغريدة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أسعدت الجميع والتهنئة كان لها أثر لا أعرف كيف أوصفه.. وتعكس مدى الدعم لأبطالنا ونحن نجني ثمار هذا الدعم.

- التحديات التي تواجه البطل البارالمبي تكون صعبة للغاية فكل بطل يقوم بمجهود كبير جدا، والمشوار لم يكن سهلا.



- نريد أن ال12 مليون مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يمارسون الرياضات المختلفة، المكافأة متساوية بين البطل الأولمبي والبطل البارالمبي.

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- وصول الأبطال يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.