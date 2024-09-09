حسام البدري: حاولت ضم محمد صلاح إلى الأهلي قبل رحلته الاحترافية

ياسر رشاد - القاهرة - قال حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني أنه حاول ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى القلعة الحمراء خلال فترة توليه المهمة الفنية للفريق الأحمر وقبل خوص صلاح رحلته الاحترافية.

وقال البدري خلال تصريحات اعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أن المقاولون العرب رفض تلك الخطوة على الرغم من إصراري حينها على تواجد صلاح ضمن صفوف الأهلي، كما تحدثت مع نجم الأحمر السابق محمد رمضان الذي كان يشغل منصبًا في الجهاز الفني لذئاب الجبل خلال ذلك التوقيت لتسهيل مهمة انتقال صلاح إلى الأحمر.

وواصل، تلقيت ردًا من إدارة المقاولون العرب بالرفض على العرض المقدم لرغبتهم في خوض صلاح تجربة اوروبية دون الانتقال الى أي نادٍ مصري.

واختتم تصريحاته في هذا الصدد مشيرًا إلى فخره بما قدمه محمد صلاح خلال مشواره الاحترافي وسعادته بعدم تواجده مع أي نادٍ مصري خلال الفترة السابقة.