غدًا .. منتخب مصر ضيفًا على بوتسوانا في ثاني جولات تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٥

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لاستئناف مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل ، حينما يحل ضيفًا على نظيره بوتسوانا غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الإفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات، ويدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة حكم الساحة عمر عبد القادر ارتان.

ووصلت منذ ساعات قليلة بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا استعدادًا لملاقاة منتخبهم.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء محتلا صدارة ترتيب المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد التفوق على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، فيما يأتي منتخب بوتسوانا ثالثًا دون رصيد بعد الخسارة أمام موريتانيا في أولى الجولات.