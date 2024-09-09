جدول مباريات اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 9 سبتمبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، وذلك للعديد من المنتخبات خلال فترة التوقف الجارية.

موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

قبرص X كوسوفو – 7مساء

الجبل الأسود X ويلز – 9.45 مساء

تركيا X أيسلندا – 9.45 مساء

فرنسا X بلجيكا – 9.45 مساء – beIN Sports HD 1

الكيان الصهيوني X إيطاليا – 9.45 مساء

رومانيا X ليتوانيا – 9.45 مساء

النرويج X النمسا – 9.45 مساء

سلوفينيا X كازاخستان – 9.45 مساء

موعد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

بوروندي X السنغال – 4 مساء

النيجر X غانا – 6 مساء

غينيا الإستوائية X توجو – 6 مساء

أوغندا X الكونغو – 7 مساء

مدغشقر X جزر القمر – 7 مساء

ليسوتو X المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD 2

أنجولا X السودان – 10 مساء - beIN Sports HD 5

إثيوبيا X جمهورية الكونغو – 10 مساء