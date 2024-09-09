بتسوانا يطلب تأجيل مباراته امام منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - طلب منتخب بتسوانا تأجيل مباراته المرتقبة أمام منتخب مصر والمقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويواجه منتخب بتسوانا صعوبات كبيرة في العودة مجدداً لبلاده من موريتانيا بعد خوض مباراة الجولة الأولى بالتصفيات.

وبسبب أزمة في الطيران يعود منتخب بتسوانا إلى بلاده صباح غدً الثلاثاء وهو نفس الموقع المقرر لمباراة مصر.

وخسر المنتخب البتسواني امام مضيفه الموريتاني بهدف مقابل لاشئ في الجولة الأولى بينما فاز منتخب مصر بثلاثية على كاب فيردي.