"المرحلة الثانية".. الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليومية على ملعب النادي بميت عقبة، التدريبات اليومية، عقب الانتهاء من معسكر الإعداد.

وانهى الفريق الأبيض، معسكر الإسكندرية، أول أمس السبت، الذي خاض خلاله أربع وديات، استعدادا للموسم الجديد.

ولعب الزمالك أربع وديات في المعسكر، حيث فاز على سبورتنج بثلاثية ونفس النتيجة على الشعلة السعودي، كما حقق الفوز على فريق راية الذي يلعب في القسم الثاني، وأنهى المعسكر بالفوز على الشرطة العراقي 2\4.

ويخوض الفريق الأبيض مرانه اليوم على ملعب النادي، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة، ويقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.

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