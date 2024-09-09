تفاصيل وصول بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصلت خلال الساعات القليلة الماضية، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن المدير الفني إلى بتسوانا استعدادا لمباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

واستغرقت رحلة منتخب مصر إلى بتسوانا حوالي 9 ساعات لمواجهتها في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020.

يرافق بعثة منتخب مصر الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

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