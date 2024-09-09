"عالقون في نواكشوط".. طلب عاجل من منتخب بوتسوانا قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر الاتحاد البتسواني، بيانا رسميا منذ قليل، يعلن خلاله طلب تأجيل مواجهة مصر بسبب الظروف التي عانى منها.

وتقام مباراة مصر وبتسوانا غدا الثلاثاء، في الرابعة عصرا، بالجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال الاتحاد البتسواني في بيانه: "يود اتحاد بوتسوانا لكرة القدم (BFA) إبلاغ الجمهور وجميع الأطراف المعنية بالتطورات التي أدت إلى تأخير عودة منتخب بوتسوانا من موريتانيا، حيث واجه المنتخب، الذي كان من المقرر أن يصل إلى بوتسوانا منتصف ليل أمس، تعقيدات غير متوقعة أثرت على خطط سفرهم

أضاف: "ومازالت بعثة بوتسونا عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا وسوف تغادر في الساعة 22:30 بتوقيت موريتانيا اليوم ومن المقرر أن يصل إلى بوتسوانا غدا في الساعة 09:00 صباحا على الرغم من هذه التأخيرات، نريد أن نؤكد للأمة والمشجعين أن الفريق لا يزال في حالة معنوية عالية وملتزم بتقديم أفضل أداء له".

أكمل: "لا يزال من المقرر أن تنطلق مباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 القادمة ضد مصر في الساعة 15:00 عصرا ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار صحة اللاعبين بعد وصولهم المتأخر، تواصل الاتحاد رسميًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لطلب تأجيل المباراة إلى وقت لاحق في المساء نحن في انتظار رد من CAF وسنقدم المزيد من التحديثات بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات"

وأنهى: "ويقدر اتحاد كرة القدم لبوتسوانا تفهم ودعم الأمة والداعمين وأصحاب المصلحة خلال هذا الوقت، نحن ملتزمون بضمان أفضل الظروف الممكنة للاعبينا أثناء استعدادهم لهذه المواجهة الحاسمة ونشكر الجميع على دعمهم المستمر وصبرهم".

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