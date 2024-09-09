شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يعلن التعاقد مع مارسيل كولر ليبدأ رحلة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز، والذى أعلن الأهلي فسخ التعاقد معه بعد انتهاء بطولة الدوري.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 118 مباراة، فاز فى 86 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 227 هدفا وتلقت شباكه 75، وخرج بشباك نظيفة فى 69 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بتسع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويسعي مارسيل كولر لقيادة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، للفوز بميدالية فضية أو ذهبية ليكتب تاريخ جديد للنادي الأهلي في البطولات العالمية.