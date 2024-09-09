شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات طفيفة على تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بسبب الإصابات والغيابات والان مع تفاصيل الخبر

يجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلات طفيفة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد أمام بوتسوانا، خاصة فى ظل الإصابات والغيابات، بعد استبعاد عمر مرموش ومصطفى محمد للإصابة، بجانب أحمد حجازى لظروف خاصة.



واستقر حسام حسن على استمرار حمدى فتحى ورامى ربيعة فى قلب الدفاع، بينما من المقرر أن يدفع بالثلاثى محمد الننى ومروان عطية وزيزو فى وسط الملعب، وفى الهجوم تريزيجيه ومحمد صلاح وأسامة فيصل.

وتضم بعثة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.