شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل نيس الفرنسي لإرسال الدفعة الأولى من صفقة محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

استعجل مسئولو الأهلي نظراءهم في نيس الفرنسي، للحصول على الدُفعة الأولى من قيمة صفقة محمد عبد المنعم الذي انتقل من القلعة الحمراء للنادي الفرنسي منذ أيام، وفتح مسئولو الأهلي خط اتصال مع إدارة نيس لاستلام أول دفعة من قيمة الصفقة التي تبلغ قيمتها 4 ملايين و300 ألف يورو، بجانب مليون يورو "بونص"، يحصل عليها الأهلي حسب مشاركة اللاعب مع فريقه الجديد وتسجيل وصناعة الأهداف.

واتفق الأهلي مع نظيره الفرنسي على قيام الأخير بتحويل مليونين و400 ألف يورو الأسبوع الجاري، ثم تحويل الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة خلال يوليو المقبل وقيمتها مليون و900 ألف يورو، وتأتي اتصالات الأهلي بعدما أعلن النادي الفرنسي عن الصفقة بشكل رسمي وشارك اللاعب في تدريبات فريقه الجديد.

من ناحية أخرى، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.