شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالي بابا بادجي يوقع للمصري بعد اجتياز الكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

وقع السنغالي بابا بادجي ، مهاجم المغرب التطواني، عقود انتقاله إلى النادي المصري، بعد اجتياز الكشف الطبي بالنادي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن المقرر أن يشارك بادجي مع المصري في الكونفدرالية الأفريقية بداية من دور المجموعات.

ونجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

بينما رحل عن الفريق البورسعيدي 10 لاعبين وهم، أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري، وإسلام عطية بعد الانضمام لسموحة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساءً - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.