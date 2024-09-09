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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حارس مرمى سبورتنج بفريق 2008 ورئيس الناشئين ينعيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 09 سبتمبر 2024 12:01 م
أعلن المحاضر الدولى عطية السيد، رئيس قطاع الناشئين السابق بنادى سموحة، وفاة زين الإمبابى لاعب سموحة السابق وحارس مرمى فريق سبورتنج 2008.
وكتب الدكتور عطية السيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “لاحول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة اللاعب زين الإمبابى لاعب سموحة السابق، وحارس فريق سبورتنج 2008 الحالى، فجر الأمس إثر حادث أليم توفى على إثره هو ووالده، البقاء والدوام لله اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان، دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة”.
لاعب سبورتنج
من ناحية أخرى، حصلت إدارة نادي سموحة على الاستغناء الخاص بإسلام عطية لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعد الاتفاق مع إدارة النادي المصري واللاعب وحصول المصري على المقابل المادي الخاص بالصفقة.
جدير بالذكر أن اللاعب إسلام عطية والذي يكمل عامه السادس والعشرين في ديسمبر المقبل هو أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي المصري وقد تم تصعيده للفريق الأول نهاية موسم 2017/2016 قبل أن ينضم لصفوف المنتخب الأوليمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب، علمًا بأن اللاعب يجيد اللعب في مركز لاعب خط الوسط المهاجم كما يمكن الاعتماد عليه أيضًا في مركز محور الارتكاز الدفاعي لخط الوسط.
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