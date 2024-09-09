شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على فترتين اليوم وكولر يحاضر اللاعبين عن جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الإثنين، مرانه على فترتين صباحية ومسائية، وذلك استعداداًَ لضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر الأحد المقبل، على ملعب نيايو الوطني.

ومن المقرر أن يعقد كولر جلسة مع لاعبى الأهلى للحديث عن المرحلة المقبلة وكيفية استعادة الفريق لفورمته الفنية والبدنية قبل بدء مباريات الموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف أيمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.