شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوتسوانا يصدر بياناً رسمياً حول أزمة مباراته مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر منتخب بوتسوانا بياناً رسمياً، يطلب فيه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراته مع المنتخب الوطني ، بعد تعرضه لأزمة طيران في موريتانيا والتوصل إلى حل لأزمة العودة إلى بلادهم، بعدما تركهم الراعي فى موريتانيا ورفض عودتهم على متن الطائرة الخاصة.

وجاء نص البيان كالتالي:

بشأن تحديث حول ترتيبات سفر المنتخب الوطني الأول للرجال (الحمر الوحشية)

يرغب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) في إبلاغ الجمهور وجميع أصحاب المصلحة بالمشكلات اللوجستية التي أدت إلى تأخير عودة فريق الحمر الوحشية من موريتانيا. كان من المقرر أن يصل الفريق إلى بوتسوانا في منتصف ليلة أمس، لكن واجهوا تعقيدات غير متوقعة أثرت على خطط سفرهم.

ومن المتوقع الآن أن يغادر الفريق من موريتانيا في الساعة 22:30 بتوقيت موريتانيا اليوم، ويُتوقع وصولهم إلى بوتسوانا غداً في الساعة 09:00 صباحاً. على الرغم من هذه التأخيرات، نود أن نؤكد للأمة والجماهير أن الفريق في حالة معنوية عالية وهو ملتزم بتقديم أفضل أداء.

مباراة التصفيات المقبلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ضد مصر ما زالت مقررة أن تبدأ في الساعة 15:00. ومع ذلك، وبالنظر إلى صحة لاعبينا بعد وصولهم المتأخر، قام الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) بالتواصل رسمياً مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) لطلب تأجيل المباراة إلى وقت لاحق في المساء. نحن في انتظار رد من الاتحاد الإفريقي وسنقدم تحديثات أخرى بمجرد توفر المزيد من المعلومات.

يقدر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم (BFA) تفهم ودعم الأمة والجماهير وأصحاب المصلحة خلال هذا الوقت. نحن لا نزال ملتزمين بضمان أفضل الظروف الممكنة للاعبينا أثناء استعدادهم لهذه المواجهة الحاسمة، ونشكر الجميع على دعمهم المستمر وصبرهم.

