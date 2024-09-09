شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يسد ثغرة "الباك الشمال" بـ عمر جابر قبل مواجهة الشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للزمالك، على الاستعانة بعمر جابر لسد ثغرة الجبهة اليسرى بالفريق، والتي تعانى من نقص الفترة الحالية، حيث قام الجهاز الفني خلال معسكر الإعداد بالإسكندرية بتجربة عمر جابر فى مركز "الباك الشمال"، وشارك اللاعب في هذا المركز خلال مواجهة الشرطة العراقي الودية وأجاد فى هذا المركز.

وقرر جوميز الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسرى خلال مواجهة الشرطة الكينى لحين قيام مجلس الإدارة بالتعاقد مع ظهير أيسر لتعويض هذا النقص العددى الذى يعانى منه الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكينى، المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من الزامبي هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً، واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.