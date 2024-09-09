شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى: صناعة البطل الأولمبى ليست سهلة وأتدرب أكثر من 10 ساعات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

أكد البطل الأولمبى أحمد الجندى ، صاحب ذهبية الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024 ، أن صناعة البطل الأولمبى ليست سهلة بدءاً من مرحلة الناشئين. وقال الجندى فى مناقشة إعلام رياضى خالٍ من التعصب فى ثانى أيام منتدى الإعلام الرياضى، إنه يتدرب فى اليوم أكثر من 10 ساعات، مشيراً إلى أن رياضة الخماسى الحديث تعد الأصعب لأن بها 5 رياضات.

وأشار الجندى إلى أن الوصول إلى الميدالية الأولمبية إعداده يبدأ كل 4 سنوات، مؤكدا أن التفكير فى ذهب لوس أنجلوس 2024 بدأ عقب انتهاء باريس مباشرة.

ويستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى، ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

وشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى. ويشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

ويُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.



استاذ كريم رمزى



الاستاذ محمد المحمودى



البطل الاوليمبى أحمد الجندى



الحضور



الدكتورة الزهراء احمد رشاد



المنتدى الاعلامى الرياضى



اليوم التانى الختامى لمنتدى الاعلامى الرياضى



اليوم التانى من المنتدى



اليوم الثانى فى المنتدى العلامى الرياضى



بداية فاعليات المنتدى الاعلامى الرياضى



تامر صقر



جانب من الحضور



جلسة المنتدى نحو اعلام رياضى خالى من التعصب