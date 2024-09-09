شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور نجم الزمالك والفراعنة السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"61" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده "61" فهو من مواليد 9 سبتمبر 1963.

أيمن منصور بدأ مشواره فى الملاعب ناشئاً بأحد مراكز نادى الشباب فى محافظة الشرقية، ثم انتقل لناشئى الأهلى بعد مباراة ودية جمعت الفريقين فى العيد القومى للمحافظة وإعجاب المسؤولين به، بعدها بسنوات وبعد انضمامه للأهلى قرر مسؤولو القطاع الاستغناء عنه، فانتقل لنادى السكة الحديد، وكان الهداف الأول للفريق فى الدرجة الثانية لأكثر من موسم وساهم فى صعوده للدورى الممتاز، قبل أن ينتقل لنادى الزمالك فى بداية التسعينيات، وبالتحديد عام 1992 مع جيل من أفضل الأجيل التى مرت فى تاريخ الأبيض ضم حسين عبداللطيف ومصطفى نجم وعصام مرعى وايمانويل أمونيكى.



مشوار أيمن منصور مع الكرة ملىء بالذكريات التى لا تنسى لجماهير الكرة عموماً وليس جمهور الزمالك فقط، فقد كان متخصصاً فى إحراز الأهداف فى شباك الأهلى والمساهمة مع فريقه فى البطولات، فكانت ضربة البداية بالنسبة له بهدف فى شباك النادى الأهلى وكان هذا أول أهدافه بالقميص الأبيض.

وكان أيمن منصور متخصصاً فى هز شباك الأهلى فى كل مباراة تواجه فيها الفريقان، وبالتالى أصبح كابوساً لجماهير الأحمر.

ساهم منصور فى فوز الزمالك ببطولة أفريقيا أبطال الدورى عام 1993 ليقرر الاتحاد الأفريقى إقامة مباراة للسوبر بين بطلى أبطال الدورى وأبطال الكؤوس وكان وقتها النادى الأهلي.