شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى نيروبي فجر الجمعة لمواجهة الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، موعد السفر إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق الشرطة الكينى، المقرر لها 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية، لاسيما أن مجلس الإدارة استقر على أن يكون السفر على متن طائرة عادية وليس خاصة، توفيرًا للنفقات فى تلك المرحلة الحرجة، وعدم استغراق الرحلة وقتًا طويلاً.



واستقر الجهاز الفني للزمالك على السفر إلى العاصمة الكينية نيروبي فجر الجمعة المقبل، على أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح يوم 16 عقب خوض اللقاء، لاسيما أن مباراة العودة ستقام فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ومن المنتظر أن يخضع اللاعبون لجلسات استشفاء فور الوصول إلى كينيا لتفادى الإجهاد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من الزامبي هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً، واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.