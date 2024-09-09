شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يخضع لفحص طبى نهاية أكتوبر المقبل قبل العودة لمران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع على معلول نجم الأهلى لفحص طبي وجلسة متابعة نهاية شهر أكتوبر المقبل لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس مؤخراً بأحد المستشفيات بالقاهرة.

علي معلول يبدأ برنامجه التأهيلي

معلول بدأ مؤخراً برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها 20 مايو الماضي عقب إصابته في الدقائق الأولى من مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعود التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلي، لتدريبات المارد الأحمر الجماعية أول نوفمبر المقبل حيث يؤدي اللاعب حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها خلال مايو الماضي والتي تحتاج لفترة طويلة للعودة للتدريبات الجماعية.

علي معلول يوقع عقد جديد مع الأهلى

وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

وقال مصدر في الأهلي، إن معلول جدد موسماً بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادي باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاد وإلتزامه في الملعب وخارجه.

إدارة الأهلي استبعدت معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.



أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.