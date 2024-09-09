شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن الصومالي عمر عبد القادر حكم مباراة مصر وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارتان لإدارة لقاء بوتسوانا ومصر فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثانٍ وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

وأدى منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مرانا صباحيا أخيرا باستاد القاهرة قبل السفر إلى بوتسوانا، استعدادا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام المباراة على ملعب فرانسيتون فى بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ومن المتوقع أن تمتلئ المدرجات فى مباراة الثلاثاء لتشجيع أصحاب الأرض، وخسرت بوتسوانا بهدف نظيف فى الجولة الأولى أمام موريتانيا فى المباراة التى جرت بينهما أمس، السبت، وتسعى للتعويض أمام منتخب مصر لاسيما أن المباراة تقام على أرضها.

وفاز منتخب مصر على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.

نرصد فى التقرير التالي 8 معلومات عن الحكم الصومالي المكلف بإدارة مباراة مصر وبوتسوانا:

ولد عام 1995 فى حي ودجر بالعاصمة الصومالية مقديشو.

تلقى نصيبا وفيرا من التعليم وحصل على بكالوريوس فى التنمية.

شارك ارتان فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ودوري الأبطال والكونفدرالية.

عام 2016 تم اختيار ارتان حكما في الدوري الصومالي الدرجة الأولى.

عام 2018 اعتمده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حكما عالميا.

أول مشاركة عالمية له تحكيميا كانت مباراة في كينيا بين ناديين من كينيا ومدغشقر.

شارك عمر عبد القادر كحكم في دورة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 سنة 2022

شارك الحكم الصومالي فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في عام 2023

أول حكم صومالي يشارك في بطولة دولية وكان ذلك عام 2024 في كأس أمم أفريقيا المقام في ساحل العاج.