شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات عن مباراة الزمالك والشرطة الكيني فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة مهمة في مستهل مشواره برحلة الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يلتقي بنظيره الشرطة الكيني فى ذهاب الدور التمهيدي بالبطولة، وكان الزمالك قد توج بالنسخة الماضية من الكونفدرالية، بقاعدة الهدف خارج الديار، بعدما خسر أمام نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، قبل أن يفوز في الإياب بهدف نظيف في القاهرة، ليتوج باللقب.

س: كيف يخطط جوميز لسد الثغرات أمام الشرطة الكيني؟ ج:استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، على الاستعانة بعمر جابر لسد ثغرة الجبهة اليسرى بالفريق، والتي تعانى من نقص الفترة الحالية، حيث قام الجهاز الفني خلال معسكر الإعداد بالإسكندرية بتجربة عمر جابر فى مركز "الباك الشمال"، وشارك اللاعب في هذا المركز خلال مواجهة الشرطة العراقي الودية وأجاد فى هذا المركز، وقرر جوميز الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسرى خلال مواجهة الشرطة الكينى لحين قيام مجلس الإدارة بالتعاقد مع ظهير أيسر لتعويض هذا النقص العددى الذى يعانى منه الفارس الأبيض. س: ما هو موعد سفر بعثة الزمالك إلى كينيا؟

ج: حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، الساعة الثانية عشرة صباح الخميس المقبل موعداً للسفر إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق الشرطة الكينى، المقرر لها 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

س: كيف يسافر الزمالك إلى كينيا؟ ج:استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على أن يكون السفر على متن طائرة عادية وليس خاصة، توفيرًا للنفقات فى تلك المرحلة الحرجة، وعدم استغراق الرحلة وقتًا طويلاً. س: ما هو طاقم تحكيم مباراة الزمالك والشرطة الكيني؟ ج:الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا لإدارة مباراة الشرطة الكيني، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من الزامبي هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً، واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى. س: متى تقام مباراة الزمالك والشرطة الكيني؟ ج:ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكينى، المقرر لها 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية. س: من هو رئيس بعثة الزمالك في كينيا؟ ج:أسند مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رئاسة بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي المتجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي لمواجهة الشرطة الكيني لأحمد خالد حسنين عضو مجلس الإدارة.