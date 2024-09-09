شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه قليوب ودايموند ودياً فى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الإداري لنادى طلائع الجيش مع نادى قليوب على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين 18 سبتمبر الجاري، كما اتفق على ودية أخرى مع دايموند فى 24 من نفس الشهر استعداداً للموسم الجديد.

وتنطلق غداً الثلاثاء فترة إعداد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى باستاد جهاز الرياضة استعداداً للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته على فترة واحدة يعقبها التدريب على فترتين لرفع الحمل البدنى بجانب الانتظام في معسكر داخلى، بالإضافة لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى لاستعادة الفورمة الفنية والبدنية للاعبين.

وتعاقد طلائع الجيش مع الثلاثى معاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالإضافة لتمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة في الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء اعارتهم.