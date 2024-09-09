شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع باسم مرسى لموسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع باسم مرسى، مهاجم الإسماعيلى، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، بعدما رحل باسم مرسى عن الدراويش بطريقة فسخ التعاقد بالتراضى، ليصبح لاعباً حراً ويستطيع الانضمام لصفوف طلائع الجيش فى صفقة انتقال حر.

ووقع باسم مرسى على العقد فى حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة والعميد علاء السعدنى مدير الكرة ورجب محمد رزق وكيل أعمال اللاعب.



باسم مرسي ينضم للطلائع



باسم مرسي ينضم للطلائع

وتعاقد طلائع الجيش مع الثلاثى معاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالإضافة لتمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة في الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء اعارتهم.

تنطلق غداً الثلاثاء فترة إعداد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على ستاد جهاز الرياضة استعداداً للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته على فترة واحدة يعقبها التدريب على فترتين لرفع الحمل البدنى بجانب الانتظام في معسكر داخلى بالإضافة لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى لإٍستعادة الفورمة الفنية والبدنية للاعبين.