شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صورة للبطاقة الدولية للجابونى آرون بوبيندزا بعد وصولها للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للبطاقة الدولية للمهاجم الجابونى آرون بوبيندزا لاعب الشباب السعودي الأسبق، بعد وصولها إلى نادى الزمالك، ويأتى ذلك فى الوقت الذى لم يتحدد فيه موعد انضمام اللاعب للزمالك رغم إنهاء مسئولى القلعة البيضاء الاتفاق معه على كافة الأمور المالية والتعاقدية.

فى سياق متصل، كشف مصدر بنادي الزمالك أنهم فى انتظار وصول الجابوني أرون بوبيندزا، في الموعد المحدد للخضوع للكشف الطبي وإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،وأضاف المصدر، أنه فى حال عدم التزام أرون بوبيندزا بالوصل إلى القاهرة في الموعد المحدد سيبدأ الزمالك اتخاذ إجراءاته ضد اللاعب، خاصة أنه سبق ووقع على العقد إلكترونياً؛ وهو ما يمنح الزمالك حق شكوى اللاعب بـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشدد المصدر على أن الزمالك سيطلب 100 مليون جنيه تعويضاً حال عدم التزام أرون سالم بوبيندزا بالتعاقد، وكانت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك رحبت بالجابونى أرون بوبيندزا، بعد وصول بطاقته الدولية، وكتبت الصفحة الرسمية على فيس بوك، "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

من جانبه أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن اختفاء الجابونى آرون بوبيندزا، موضحا أنهم على تواصل مستمر مع اللاعب، ولم يفقدوا التواصل معه.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أنه حدث تغيير فى المواعيد، الأمر الذى تسبب فى تأخر وصول آرون بوبيندزا إلى القاهرة، موضحاً أنهم فى طريقهم إلى إعلان موعد وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وكشف أدهم حقيقة تواصل البعض مع الجابونى آرون بوبيندزا لإفشال الصفقة، مؤكداً أنه لا يعلم حقيقة هذا الأمور، وأنه فى ذات الوقت من الوارد حدوث ذلك لكنى لا أملك معلومة كاملة عن التفاصيل والرسائل.