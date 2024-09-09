7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 9 - 9 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب بوتسوانا يطلب تأجيل مباراته مع مصر رسمياً، والأهلي يستعجل نيس الفرنسي لإرسال الدفعة الأولى من صفقة محمد عبد المنعم.

منتخب بوتسوانا يطلب تأجيل مباراته مع مصر رسمياً

طلب منتخب بوتسوانا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراته مع المنتخب الوطني بعد تعرضه لأزمة طيران فى موريتانيا والتوصل إلى حل لأزمة العودة إلى بلادهم، بعدما تركهم الراعي فى موريتانيا ورفض عودتهم على متن الطائرة الخاصة.

الأهلي يستعجل نيس الفرنسي لإرسال الدفعة الأولى من صفقة محمد عبد المنعم

استعجل مسئولو الأهلي نظراءهم في نيس الفرنسي، للحصول على الدُفعة الأولى من قيمة صفقة محمد عبد المنعم الذي انتقل من القلعة الحمراء للنادي الفرنسي منذ أيام، وفتح مسئولو الأهلي خط اتصال مع إدارة نيس لاستلام أول دفعة من قيمة الصفقة التي تبلغ قيمتها 4 ملايين و300 ألف يورو، بجانب مليون يورو "بونص"، يحصل عليها الأهلي حسب مشاركة اللاعب مع فريقه الجديد وتسجيل وصناعة الأهداف.

أحمد خالد يترأس بعثة الزمالك فى نيروبي لمواجهة الجيش الكيني بالكونفدرالية

أسند مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، رئاسة بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي المتجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي لمواجهة الجيش الكيني لأحمد خالد حسنين عضو مجلس الإدارة.

تعديلات طفيفة على تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بسبب الإصابات والغيابات

يجرى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلات طفيفة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الغد أمام بوتسوانا، خاصة فى ظل الإصابات والغيابات، بعد استبعاد عمر مرموش ومصطفى محمد للإصابة، بجانب أحمد حجازى لظروف خاصة.

الراتب يحسم انتقال البولندي كونراد للزمالك بعد موافقة أحد السعودي على إعارته

تحسم مفاوضات مسئولي نادي الزمالك مع البولندي كونراد ميشالاك جناح فريق أحد السعودي حول قيمة راتب انتقاله لصفوف القلعة البيضاء لمدة موسم، على سبيل الإعارة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

الأهلى يتدرب على فترتين اليوم وكولر يحاضر اللاعبين عن جورماهيا

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الإثنين، مرانه على فترتين صباحية ومسائية، وذلك استعداداًَ لضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينى.

السنغالي بابا بادجي يوقع للمصري بعد اجتياز الكشف الطبي

وقع السنغالي بابا بادجي ، مهاجم المغرب التطواني، عقود انتقاله إلى النادي المصري، بعد اجتياز الكشف الطبي بالنادي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومن المقرر أن يشارك بادجي مع المصري في الكونفدرالية الأفريقية بداية من دور المجموعات.