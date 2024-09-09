شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: ننتظر قرار فيفا برفع القيد ولا صحة لرحيل اللاعبين واللعب بفريق الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل فريق أسوان حقيقة الأخبار المنتشرة حول مطالبة اللاعبين بإحضار عروض للرحيل عن النادى، وخوض مباريات دوري المحترفين بفريق الأمل، في الموسم المقبل.

وقال مصدر بأسوان، "لا صحة لهذه الأخبار، ونحن في انتظار قرار الاتحاد الدولي اليوم أو غدا لحسم موقف النادي من رفع الإيقاف من عدمه، ولم نبلغ اللاعبين بأي قرار أو إحضار عروض كما انتشر".

وأضاف المصدر، "أسوان يمتلك 26 لاعبا في قائمة الفريق الأولى، بالإضافة إلى اللاعبين المميزين في فريق 2005، وننتظر قرار الفيفا من أجل تدعيم الصفوف بعناصر مميزة".

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت عقوبات ضد نادي أسوان بشأن قضية رافائيل أياجوا لاعب الفريق السابق، وأقرت بأحقية اللاعب في كافة مستحقاته لدى النادي، قبل تدخل مسئولي نادي أسوان والنجاح فى حل الأزمة، وإخطار اتحاد الكرة بذلك، ولكن لم يتم إخطار الفيفا فى الوقت المطلوب ليستمر قرار إيقاف القيد، ويترقب مسئولو أسوان رفع الإيقاف فور تأكد الاتحاد الدولي من انتهاء أزمة اللاعب مع النادي بشكل رسمي.