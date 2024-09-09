شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفى بمران وحيد فى نيروبى استعدادا لمواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مراناً وحيداً فى نيروبى السبت المقبل على ملعب نيايو الوطني، استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى.

وحدد الجهاز الفنى بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الجمعة المقبل موعداً للسفر إلى نيروبى على متن طائرة خاصة لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى فى الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.