شكرا لقرائتكم خبر عن إينوك سكالا الوافد الجديد لمودرن سبورت: مثلي الأعلى سواريز وليفاندوفسكي والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت ، برئاسة الدكتور وليد دعبس ، إجراءات التعاقد مع المهاجم الزامبي اينوك سكالا لاعب فريق زيسكو يونايتد السابق، ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

ويعد صاحب الـ"22"عاما أحد أفضل المهاجمين الواعدين في افريقيا، حيث سجل 12 هدفا في الدوري الزامبي خلال الموسم الماضي، كما انضم لمنتخب زامبيا الأول وخاض معه 3 مباريات دولية.

وقال سكالا خلال تصريحاته للمركز الإعلامي لنادى مودرن سبورت، "سعيد بتواجدي في مصر، أتابع الدوري المصري، أرى أنه دوري قويا وتنافسيا للغاية".

وأضاف صاحب الـ"22" عاما، سوف أبذل قصارى جهدي مع مودرن سبورت من أجل تقديم مستوى يليق بالنادي.

وأتم كلماته، أحلم بالاحتراف في أوروبا وتحديدًا الدوري الإسباني عن طريق مودرن سبورت ومثلي الأعلى سواريز وليفاندوفسكي.