شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دول تشارك فى بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي منافسات النسخة الثامنة عشر من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة الدول المشاركة بالبطولة القارية 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة.

ومن المقرر أن يقام الإجتماع الفني للبطولة مساء الخميس المقبل 12 سبتمبر، على أن تبدأ منافسات البطولة الفعلية يوم 13 بحفل افتتاح البطولة وانطلاق المنافسات.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن مصر تبرهن دائما يوما بعد يوم على قدرتها الفائقة على استضافة جميع البطولات القارية والعربية والدولية لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.‏