شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يبحث مع علي جمعة إقامة معرض دائم للمؤسسة الصديقية في نادي النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، لبحث إقامة معرض دائم للمؤسسة الصديقية في نادي النادي بأكتوبر.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم وتعزيز القطاع الخاص والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما يخدم كافة طوائف المجتمع.

وتناول اللقاء مناقشة دور المبادرات الشبابية في تدعيم القيم المجتمعية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية من خلال اطلاق دورهم في تنمية المجتمعات المحلية، ونشر القيم الايجابية والتصدي للشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة، وكما تناول اللقاء مناقشة تعميم التجربة في مختلف المنشآت الشبابية والرياضية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مؤسسة مصر الخير وغيرها من والمؤسسات تعد شريكاً أساسياً للوزارة في العديد من المشروعات المرتكزة على القيم الإنسانية ونشر الفضائل بين طوائف المجتمع، مشيراً إلي سلسلة نادي النادي هي استثمار من الدولة للمجتمع من خلال تقديم خدمة مميزه بتكلفة مناسبة، بهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وأشار الدكتور أشرف صبحى ، خلال الاجتماع، إلى أهمية الدور الذي تقدمه المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز الروح المجتمعية وتثقيف الشباب، لافتاً إلى أن إقامة مثل هذه المعارض تسهم فى تعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع.

ومن جانبه، عبر الدكتور علي جمعه عن تقديره لدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمبادرات المؤسسة الصديقية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.