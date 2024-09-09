شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق لضم محمد حمدى لاعب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى إنبى لضم محمد حمدى ظهير أيسر الفريق البترولى لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

ويضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش النهائية على الصفقة قبل الإعلان بشكل رسمى عن ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ضم اللاعب بعد إعجابه بقدراته الفنية والبدنية.