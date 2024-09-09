شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل مع أبطال دورة الألعاب البارالمبية عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أبطال مصر الحاصلين على ميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية، بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير .

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بنتائج البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، وحولها على 7 ميداليات متنوعه، مشيراً إلى الدعم الكبير والمتواصل من القيادة السياسية لكافة الأبطال الرياضيين في مختلف الرياضات، مؤكداً أن لاعبي مصر في البارالمبياد نجحوا فى رفع اسم مصر عالياً، وتحقيق نتائج مميزة.

وأشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصا بالأبطال البارالمبيين، وهناك مساواة بينهم وبين الأبطال الأولمبيين، موضحاً أن الدولة تهتم بكل ما يخص البطل الرياضي، وحرصها علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم إطلاق أسماء أبطال ميداليات الدورة البارالمبية على مراكز الشباب، أُسوه بالأبطال الأوليمبيين، مشيراً إلى هناك تجهيزات لإستقبال الأبطال البارالمبيين بمطار القاهرة، فور عودتهم من باريس.

وخلال اللقاء، هنأ الدكتور علي جمعه الأبطال البارالمبيين على النتائج المبهرة التي حققوها، معرباً عن سعادته بالتواصل معهم ومشيداً بالإنجازات والجهود التي بذلوها خلال الإعداد وأثناء البطولة، وصولاً باعتلاء منصات التتويج.