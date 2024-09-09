سكولز ينتقل إلى المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - وقع أحمد سكولز علي عقد لمدة ٣ مواسم مع نادي المقاولون العرب بعد دفع المقابل المادي لنادي لافيينا.

و كانت رغبه اللاعب سكولز عدم التجديد مع أحقيته في التوقيع لاي نادي في يناير القادم، ليوافق النادي على رحيله.

محمد مكي مديرا فنيا للمقاولون العرب

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن التعاقد مع الكابتن محمد مكي لقيادة الفريق فنيا الموسم المقبل.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق الأول بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل ليبدأ عمله مع الفريق استعدادا للموسم المقبل.

