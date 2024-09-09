زيدان يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية، الباب في وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن توليه القيادة الفنية خلفا للهولندي تين هاج.

ويتردد اسم زيدان داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد لخلافة تين هاج، الذي يواجه صعوبات كبيرة منذ توليه زمام الأمور في أولدترافورد، حيث تتزايد احتمالات رحيله في الأونة الأخيرة.

قال زيدان في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "هل أريد الذهاب إلى مانشستر؟ أنا أفهم اللغة الإنجليزية، لكنني لست طليقًا فيها تمامًا".

وأضاف: "أعلم أن هناك مدربين يذهبون إلى الأندية دون التحدث باللغة، لكن بالنسبة لي أنا أعمل بطريقة مختلفة".

وواصل: "العديد من الأمور تدخل في الاعتبار من أجل الفوز، إنه سياق عالمي، أعرف ما أحتاجه للفوز".

ويعاني مانشستر يونايتد من سوء النتائج حيث لم يحقق سوى فوزًا واحدًا، بصعوبة على فولهام، في حين خسر أمام برايتون وليفربول.