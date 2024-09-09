كاف يوافق على تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الاتحاد البتسواني بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتأجيل مباراة المنتخب الأول أمام مصر بسبب عدم وصول الفريق للبلاد من موريتانيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموافقة على طلب الاتحاد البتسواني، بشأن تأجيل المباراة المرتقبة لعدة ساعات، بعد أزمة عدم وصول المنتخب البتسواني حتى هذه اللحظة.

ومن المقرر إقامة مباراة بوتسوانا أمام مصر، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان الاتحاد البتسواني قد طلب من الكاف ضرورة تأجيل مباراة بوتسوانا ومصر اتكون التاسعة مساءًا بدلًا من الرابعة من مساء الغد.

ومن المقرر أن يصل بوتسوانا، بلاده قادما من موريتانيا مساء اليوم، بسبب أزمة الراعي الخاص بهم في الطيران.