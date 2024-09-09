السنغال يهزم بوروندي بهدف في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب السنغال على مضيفه منتخب بوروندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

سجل إسماعيلا سار هدف منتخب السنغال في الدقيقة 71 عبر من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة تصدر منتخب السنغال المجموعة الأخيرة بالتصفيات برصيد 4 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في مباراة فيما توقف رصيد منتخب بوروندي عند 3 نقاط فقط، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى فقط، على حساب مالاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن منتخب السنغال تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو بهدف لكل فريق.