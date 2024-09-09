موعد مباراة مصر وبوتسوانا بعد تعديل الكاف

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره البوتسواني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويرغب المنتخب المصري في تحقيق في هذه المباراة، بعدما نجح في حصد ثلاث نقاط غالية، عقب فوزه على الرأس الأخضر بنتيجة 3/0.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة مصر أمام بوتسوانا لتبدأ في التاسعة من مساء الغد الثلاثاء، وذلك بدلًا من الرابعة من مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا

من المقرر نقل مباراة مصر ضد بتسوانا، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.

الجدير بالذكر أن المنتخب البوتسواني قد تأخر وصوله من موريتانيا، مما جعل الاتحاد البوتسواني قد تواصل مع الاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة.