شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يقترب من استضافة مباراة المصري والهلال الليبي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بالنادي المصري عن اقتراب ملعب برج العرب من استضافة مباراة المصري والهلال الليبي، في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب عدم صدور الموافقات اللازمة لإقامة مباريات الفريق باستاد هيئة قناة السويس حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقي سيتم اختيار استاد برج العرب لإقامة مباراة العودة أمام الهلال الليبي، والمقرر لها 22 سبتمبر الجاري، بسبب عدم صدور موافقات للمصري بخوض مبارياته على ملعب آخر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.