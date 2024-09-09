شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف جنيه مع كل دور بالكونفدرالية.. تفاصيل استعارة الزمالك لـ محمد حمدى من إنبي والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو إنبى إعارة محمد حمدى ظهير الفريق البترولى إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق عل كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وأكد مصدر لليوم السابع أن نادى إنبى حصل على 3 ملايين جنيه قيمة إعارة محمد حمدى لمدة موسم، مع جود العديد من الامتيازات فى عقد إعارة اللاعب إلى النادى الأبيض، وعلى رأسها يحصل النادى البترولى على 300 ألف جنيه مع تخطى الزمالك كل دور بالكونفدرالية.

كما يحصل نادى إنبي على مليون جنيه فى حال فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز، وتم وضع بند أولوية الشراء فى العقد، وليس أحقية الشراء، بمعنى أن نادى إنبى من حقه بيع اللاعب، فى حال وصول عرض مناسب له ولكن يتم العرض على نادى الزمالك كأولوية.