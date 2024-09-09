شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت الجديد: أطمح للمنافسة على كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إجراءات التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن شيكا لاعب فريق الإنتاج الحربي السابق، ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

ويعد صاحب الـ25 عاما، والذي يجيد اللعب في مركز خط الوسط المهاجم، أحد أبرز المواهب بالدوري المصري خلال الآونة الأخيرة، حيث لعب لأندية الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، فضلاً عن إنضمامه لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب.

وقال شيكا خلال تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي، "أتمنى أن أقدم موسما قويا مع مودرن سبورت، شرف كبير لي أن انضم لهذا الفريق".

وأضاف، "أعتقد أن هذه الخطوة فرصة رائعة، نادي كبير وأطمح أن ننافس الموسم المقبل على كل البطولات".

وتابع، "هدفي الآن أن أظهر بشكل قوي مع مودرن سبورت وأن يكون بوابتي للانضمام إلى منتخب مصر، فهو حلمي وقادر على تحقيقه".