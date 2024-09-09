شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد العزيز: الإعلام الرياضي لا يجب أن يترك للرياضيين فقط والان مع تفاصيل الخبر

قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن الإعلام الرياضي لا يجب أن يترك للرياضيين فقط، خاصة أن هناك مردودا سياسيا واقتصاديا ونفسيا وتعليميا لبعض الأحداث الرياضية، فيجب أن لا يترك الإعلام الرياضي للرياضيين فقط ونتبع مقولة: "هيّا بنا نلعب".

وأضاف عبد العزيز، خلال الجلسة الختامية في منتدى الإعلام الرياضي تحت عنوان "الأخلاقيات في الإعلام الرياضي"، أننا نحتاج توازنا فى عرض المعلومات، رافضا الأسلوب المتبع في بعض البرامج بالاستعانة بنجم أهلاوى وآخر زملكاوي ويتم مناقشة موضوعا تحت مسمي "التحفيل"، وهذا الأمر يتسبب في خلق التعصب بين الجماهير، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر أسلوب ترفيه.

وأشار إلى أن الموضوعية والحيادية شيء أساسي لا يمكن أن نغفل عنها فى مجال الإعلام الرياضي.

ويستعرض منتدى الإعلام الرياضي مناقسة حول التحديات و الصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ويناقش الأساليب و الطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

ويشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

ويشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصريين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.